تسجيل 143 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الجمعة حول اخر حصيلة لتفشي مرض کورونا داخل البلاد، اشارت الى 31 الفا و247 اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الخميس لغاية اليوم الجمعة، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و761 الفا و855 شخصا.

وأضافت: أن3.261 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و260 الفا و240 شخصا من بين المصابين بفيرويس كورونا في ايران.

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