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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٦:٢٥ م

خلال لقائه السفير الجديد لكوبا؛

الرئيس الايراني: الدول المستقلة قادرة على تحييد العقوبات التي تفرضها الدول المهيمنة

الرئيس الايراني: الدول المستقلة قادرة على تحييد العقوبات التي تفرضها الدول المهيمنة

أكد الرئيس الإيراني حجة الاسلام إبراهيم رئيسي خلال لقائه السفير الكوبي الجديد لدى طهران ان الدول المستقلة قادرة على تحييد التهديدات والعقوبات التي تفرضها الدول المهيمنة من خلال تحسين العلاقات المشتركة وتلبية احتياجات بعضها البعض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الإيراني حجة الاسلام إبراهيم رئيسي، أكد اليوم الثلاثاء خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية كوبا لدى طهران، ألبرتو غونزاليس كاسالس، على ضرورة تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين في جميع المجالات، من ضمنها القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية بما يخدم مصالح البلدين.

وأضاف حجة الاسلام رئيسي أن العقوبات والتهديدات أصبحت أدوات جديدة بيد الديكتاتورية وفي مثل هذه الحالة من الضروري أن تتخذ الدول المستقلة خطوات لتحييد العقوبات باستخدام إمكانياتها وتلبية احتياجات بعضها البعض.

وأشار إلى مبادئ الثورات وحركات التحرير في أنحاء مختلفة من العالم، مؤكدا: إننا ندعم مقاومة الشعوب ضد الظلم، وبناء على ذلك فإن تعزيز العلاقات مع الدول التي تسير على طريق النضال ضد الهيمنة هو أحد السياسات النهائية لإيران.

ومن جهته قال سفير كوبا الجديد إن طهران وهافانا تربطهما علاقة سياسية أخوية وقوية وتحرص كوبا على ارتقاء علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين./انتهى/

رمز الخبر 1921777
https://ar.mehrnews.com/news/1921777/

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