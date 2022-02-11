وزير الداخلية الايراني: الشعب أكد اليوم وفائه الدائم لمبادئ الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أحمد وحیدي، في تصريح، اليوم الجمعة على هامش مشاركته في مسيرات ذكرى الثورة الاسلامية: إن الشعب يحدوه الشوق ويشارك في مسيرات 11 شباط في مختلف الاشكال وقد بلور صورا رائعة.

واضاف: إن المسيرات لم تحدث كما ينبغي كالاعوام السابقة بسبب تفشي وباء كورونا وفيروس اوميكرون الا اننا نلاحظ الكثير من ابناء الشعب يشاركون في المسيرات باستخدام الدراجات والسيارات وكل شارك في المسيرات حسب استطاعته.

وعدّ المشاركة الشعبية بمثابة تأكيد على الوفاء الابدي لمبادئ الثورة والاسلام والامام والقائد كما أكد اليوم مرة أخرى على هذا الوفاء.

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