  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٦ م

علی هامش مسیرة ذكری انتصار الثورة الاسلامية؛

وزير الداخلية الايراني: الشعب أكد اليوم وفائه الدائم لمبادئ الثورة الاسلامية

وزير الداخلية الايراني: الشعب أكد اليوم وفائه الدائم لمبادئ الثورة الاسلامية

عدّ وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي مشاركة الشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اليوم 11 شباط/ فبراير بمثابة تأكيد على وفائه الابدي لمبادئ الثورة الاسلامية والاسلام والامام والقيادة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أحمد وحیدي، في تصريح، اليوم الجمعة على هامش مشاركته في مسيرات ذكرى الثورة الاسلامية: إن الشعب يحدوه الشوق ويشارك في مسيرات 11 شباط في مختلف الاشكال وقد بلور صورا رائعة.

واضاف: إن المسيرات لم تحدث كما ينبغي كالاعوام السابقة بسبب تفشي وباء كورونا وفيروس اوميكرون الا اننا نلاحظ الكثير من ابناء الشعب يشاركون في المسيرات باستخدام الدراجات والسيارات وكل شارك في المسيرات حسب استطاعته.

وعدّ المشاركة الشعبية بمثابة تأكيد على الوفاء الابدي لمبادئ الثورة والاسلام والامام والقائد كما أكد اليوم مرة أخرى على هذا الوفاء.

/انتهی/

رمز الخبر 1921836
https://ar.mehrnews.com/news/1921836/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات