نائب يرسم ثلاث سيناريوهات بشأن قرار المحكمة الاتحادية غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الصيهود في تصريح: إن “الملفات المقدمة ضد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هوشيار زيباري كثيرة ولا اعتقد بان المحكمة الاتحادية ستبت بها يوم غد ” .



وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي اذا قدم مرشحا بديلا عن زيباري خلال مدة فتح باب الترشيح وهذا لم نطلع عليه لحد , فهذا يعني اصراره على المطالبة بالمنصب”، معربا عن اعتقاده بأن “الامر سيبقى متوقفا على الحوار بين الحزبين الكرديين لحسم الموضوع”.



وكان القيادي في الحركة الإسلامية الكردستانية دارا محمد أمين أكد في تصريح سابق، أن الصراع بين الوطني والديمقراطي الكردستاني على منصب رئاسة الجمهورية الذي وصل إلى مرحلة كسر العظم.

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