المحكمة الاتحادية تعقد جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه منعت المحكمة من حضور وسائل الاعلام للجلسة.

وتترقب الأوساط السياسية قرار المحكمة في أهلية زيباري للترشح الى المنصب لمنافسة الرئيس الحالي برهم صالح الذي يطمح لولاية ثانية وسط حالة انسداد في المشهد السياسي.

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