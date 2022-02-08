تحالف البارزاني والحلبوسي والخنجر ممسوك من تركيا والامارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الصيهود في تصريح ان “الخلاف بدأ واضحا وجليا بين اطراف التحالف الثلاثي وقد اشعله خلافهم فيما يتعلق بتسمية رئيس الجمهورية ” .



وأضاف ان “طرفي التحالف الثلاثي السيادة والمتمثل بتقدم وعزم والحزب الديمقراطي هو تحالف ممسوك من قبل تركيا والامارات وله مشروع معروف , الا ان هذا المشروع لن ولم يرى النور امام تحالف الاطار المتماسك وكذلك عدم مضيه امام التيار الصدري من خلال ادراكه ووعيه للحالة الوطنية , وبالتالي علينا ان نفرق بين المتماسك والممسوك”.



وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل أكد في تصريح سابق، أن الوضع العراق والتحديات التي يواجهها البلد لاتحتمل اللجوء الى لي الاذرع، منتقدا اغلاق باب المفاوضات من قبل احد اطراف العملية السياسية.

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