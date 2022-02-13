الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقدت المحكمة الاتحادية اليوم جلسة للبت بالطعن المقدم بترشح زيباري، ثم حولتها إلى مغلقة، لتبت بالمحصلة بعدم قانونية ترشحه.

وقبل أيام قررت المحکمة الاتحادية العليا، إيقاف إجراءات ترشح زيباري، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس الجمهورية "مؤقتا".

وطعن نواب لدى المحكمة بترشح زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد".

يذكر أن زيباري هو أبرز منافس للرئيس الحالي، برهم صالح، الذي يسعى لتمديد ولايته رئيسا للجمهورية.

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