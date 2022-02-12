اجتماع ثنائي يجمع الوفود المفاوضة الإيرانية والروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقد اجتماعا ثنائيا بين الوفدين المفاوضين الإيراني - الروسي ، برئاسة كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري وممثل روسيا في مفوضات فيينا ميخائيل أوليانوف صباح اليوم (السبت).

وجدير بالذكر انه عقدت أمس الجمعة مجموعة العمل حول الاجراءات النووية والترتيبات التنفيذية لرفع الحظر اجتماعا بمشاركة خبراء من ايران ومجموعة 4+1، وبعد ذلك أجرى الوفدان الإيراني والصيني محادثات، ثم التقى علي باقري مع منسق المحادثات وممثل الاتحاد الاوروبي إنريكي مورا.

واستؤنفت الجولة الثامنة من محادثات فيينا اليوم الثلاثاء باجتماع ثنائي بين "علي باقري" كبير مفاوضي بلادنا و "إنريكي مورا".

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