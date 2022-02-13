تطور العلاقات الإيرانية الأذربيجانية في مجال الاقتصاد والنقل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد وزير الطرق الايراني رستم قاسمي خلال لقاء عن طريق فيديو كونفرانس مع الوفد الأذربيجاني برئاسة نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان شاهين مصطفى يف على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته لأذربيجان في أسرع وقت ممكن.

وقال وزير الطرق الايراني انه "حسب الإرادة بين المسؤولين الإيرانيين والأذربيجانيين، ينبغي تشكيل علاقات خاصة جديدة في مجالات الاقتصاد والطاقة والصناعة وغيرها من القضايا التي أثيرت خلال الزيارة إلى أذربيجان، والانتهاء منها في اللجنة المشتركة بين البلدين ".

وأشار قاسمي إلى الاستعداد لتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين وضرورة التفاهم بين البلدين في مجالات أخرى مثل الصناعة والطاقة وتصنيع المعدات الصيدلانية والجرارات وقطع الغيار، وأضاف: "إذا كان الوفد الأذربيجاني جاهزًا يمكننا التوصل لاتفاقيات مشتركة للمشاركة في هذه المشاريع".

وأضاف وزير الطرق الايراني سيحضر ممثلو 10 إلى 15 شركة بناء كبيرة في الاجتماع المقبل لمناقشة المشاركة في إعادة إعمار أذربيجان مع شركائهم الأذربيجانيين.

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