الحزب الديمقراطي أصبح بعيداً عن منصب رئيس الجمهورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الباوي، ان “التحولات المتسارعة والتي اضرت بمخطط التحالف الثلاثي تسببت بانهيار حظوظ حزب البارزاني بنيل منصب هرم الدولة العراقية الى حد كبير”.

واضاف ان “حديث الاطار التنسيقي عن استقطاب كم كبير من النواب لصالح كتلة، فضلا عن ترشيح الديمقراطي شخصية مشبوهة كهوشيار زيباري، ومن ثم قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط وغاز الاقليم ومن ثم افتضاح امر بيع وتهريب النفط العراقي للكيان الصهيوني خلافا للدستور قد وضع التحالف الثلاثي في زاوية حرجة ابعدته عن الحصول على منصب رئاسة الجمهورية ومن بعده محاولة قضم منصب رئاسة الوزراء”.

وبين ان “استبدال حزب بارزاني شخصيات ذات نفس انفصالي و مثيرة للجدل بديلة لزيباري سوف لن تجدي نفعا وسيكون لها ارتدادات عكسية على مسار وتماسك التحالف الثلاثي حاضرا ومستقبلا”. /انتهى/