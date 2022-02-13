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١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٥٤ م

قائد الثورة الاسلامية:

إنتاج الادوات المكتبية ذات الجودة العالية في البلاد يبعث على الفخر

إنتاج الادوات المكتبية ذات الجودة العالية في البلاد يبعث على الفخر

اعرب سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله الامام السيد علي الخامنئي عن ارتياحه لنجاح المنتجين المحليين في انتاج الادوات والمستلزمات المكتبية ذات الجودة العالية معتبرا ذلك انجازا يبعث على الفخر لاي دولة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي اليوم الاحد رسالة اشاد فيها بجهود المنتجين المحليين لانتاج الادوات المكتبية.

وجاءت في رسالة سماحة قائد الثورة الاسلامية ان الادوات والمستلزمات المکتبیة تأتي ضمن السلع الاساسية لاي بلد وانتاجها بجودة عالية يبعث على الفخر لمنتجيها في اي دولة.

واعرب سماحته في هذه الرسالة عن ارتياحه للجهود الناجحة التي بذلتها مجموعات في البلاد لانتاج هذه المستلزمات سائلا الباري التعالى دوام التوفيق والتقدم لهولاء المنتجين.

/انتهی/

رمز الخبر 1921898
https://ar.mehrnews.com/news/1921898/

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