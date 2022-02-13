إنتاج الادوات المكتبية ذات الجودة العالية في البلاد يبعث على الفخر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي اليوم الاحد رسالة اشاد فيها بجهود المنتجين المحليين لانتاج الادوات المكتبية.

وجاءت في رسالة سماحة قائد الثورة الاسلامية ان الادوات والمستلزمات المکتبیة تأتي ضمن السلع الاساسية لاي بلد وانتاجها بجودة عالية يبعث على الفخر لمنتجيها في اي دولة.

واعرب سماحته في هذه الرسالة عن ارتياحه للجهود الناجحة التي بذلتها مجموعات في البلاد لانتاج هذه المستلزمات سائلا الباري التعالى دوام التوفيق والتقدم لهولاء المنتجين.

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