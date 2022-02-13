مجلس النواب اليمني يدين الصمت العالمي إزاء جرائم العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المجلس استنكر الممارسات التعسفية لتحالف العدوان في قتل وترويع وهدم المساكن على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء والشيوخ، والتدمير الممنهج للبنية التحتية والطرق والجسور والأعيان المدنية.

واعتبر نواب الشعب، الصمت الدولي الذي تجاوز الخذلان للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني تغطية لجرائم تحالف العدوان وشراكة معه في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني.

وطالبوا أحرار العالم بالتحرك والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار وإطلاق سفن الوقود والدواء والغذاء للتخفيف من معاناة أبناء اليمن، الذين يكابدون مرارة الحياة يوماً بعد يوم جراء استمرار العدوان والحصار.

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