  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٦:٢٥ م

مجلس النواب اليمني يدين الصمت العالمي إزاء جرائم العدوان

مجلس النواب اليمني يدين الصمت العالمي إزاء جرائم العدوان

أدان مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية، الصمت العربي والدولي تجاه غارات طيران تحالف العدوان السعودي الإماراتي بدعم وتوجيه أمريكي على العاصمة صنعاء والمحافظات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المجلس استنكر الممارسات التعسفية لتحالف العدوان في قتل وترويع وهدم المساكن على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء والشيوخ، والتدمير الممنهج للبنية التحتية والطرق والجسور والأعيان المدنية.

واعتبر نواب الشعب، الصمت الدولي الذي تجاوز الخذلان للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني تغطية لجرائم تحالف العدوان وشراكة معه في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني.

وطالبوا أحرار العالم بالتحرك والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار وإطلاق سفن الوقود والدواء والغذاء للتخفيف من معاناة أبناء اليمن، الذين يكابدون مرارة الحياة يوماً بعد يوم جراء استمرار العدوان والحصار.

/انتهى/

رمز الخبر 1921906
https://ar.mehrnews.com/news/1921906/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 7 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات