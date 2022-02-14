العدوان السعودي يدمر مبنى الشركة اليمنية للاتصالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر في الوزارة، أن الغارات استهدفت بشكل مباشر مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية ما ادى الى تدمير المبنى والحاق اضرار بالغة بالمباني المجاور له.

وهذه أول مرة يستهدف تحالف العدوان وزارة مدنية، بعد أن كان هاجم حتى الآن وزارة الدفاع فقط.

ويقوم العدوان السعودي بصورة متكررة على استهداف المنشآت الحيوية والأحياء السكنية الآهلة بالسكان، حيث ركز خلال الفترة الماضية على استهداف أبراج الاتصالات وكل ما له علاقة بالاتصالات، في خطوة تهدف إلى عزل اليمن عن العالم الخارجي.

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