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١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٧:٣٨ م

مُحذرةً الاحتلال الصهيوني؛

حماس: ما يجري في الشيخ جراح تصعيد خطير لا يُمكن السكوت عنه

حماس: ما يجري في الشيخ جراح تصعيد خطير لا يُمكن السكوت عنه

كشفت مصادر إخبارية أنّ حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أجرت مباحثات مع المصريين حول الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي يشهدها حيّ الشيخ جراح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقلت قناة الميادين عن مصادر لم تسمها أنّ "حماس" أبلغت المصريين أنّ ما يجري في الشيخ جراح "تصعيد خطير لا يمكن السكوت عنه"، وأنّ حكومة الاحتلال "تلعب بالنار من جديد".

ووفق المصادر فإنّ حركة "حماس" أكّدت أنّ إخلاء الفلسطينيين من حيّ الشيخ جراح "خط أحمر معروف كيف ترد المقاومة عليه". ومنذ ليل أمس، يسود التوتر في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وسط اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على أهالي الحي والمقدسيين المتواجدين في المكان.

وهاجمت قوات الاحتلال المقدسيين في منطقة الشيخ جراح عدة مرات بالضرب والدفع، فيما قام المستوطنون باستفزاز الأهالي بتوجيه الشتائم المتواصلة ضدهم. ورداً على اعتداءات المستوطنين، نُفّذت عملية دهس أدّت إلى إصابة مستوطن بجروح في الحي.

/انتهى/

رمز الخبر 1921908
https://ar.mehrnews.com/news/1921908/

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