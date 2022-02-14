امير عبد اللهيان: لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء بأي شكل من الأشكال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمنسق الأعلى لمحادثات فيينا ، مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان حول آخر ما وصلت اليه المحادثات في فيينا.

وأعرب بوريل عن تقديره لجهود وفد الجمهورية الإسلامية الايرانية والوفود الأخرى في محادثات فيينا ، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الأطراف خلال المحادثات، وقال أن محادثات فيينا قد وصلت إلى مرحلة حساسة وأن جميع الأطراف بحاجة إلى التحلي بالمرونة والنظر في قدرات وقيود كل طرف للمساعدة في تقدم المفاوضات.

وبدوره شكر أمير عبد اللهيان خلال هذا الاتصال الهاتفي، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنسق الاتفاق النووي جوزيب بوريل، وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ومنسق محادثات فيينا، إنريكي مورا، على جهودهما.وقال إن بعض الخطوات المتسرعة والتلاعب المتكرر بالنصوص والافتقار إلى الإرادة الجادة من جانب الغرب للتوصل إلى اتفاق جيد وموثوق به في فيينا أدى إلى إطالة المفاوضات بشكل غير ضروري.

وفي إشارة إلى الجهود الجادة التي يبذلها كبير مفاوضي ايران علي باقري والمبادرات الواقعية لفريق التفاوض الإيراني، شدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة تضمين أي مقترح، الحقوق والمطالب المشروعة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

واتفق أمير عبد اللهيان، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمنسق الرئيسي لمحادثات فيينا، على مواصلة المشاورات عن كثب بين الجانبين لدفع عملية المفاوضات، وقيم الطرفان عملية التفاوض بأنها إيجابية بشكل عام.

وشدد وزير الخارجية الايراني على أن طهران لن نتراجع عن خطوطها الحمراء المبنية على المنطق والواقعية./انتهى/