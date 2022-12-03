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٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٢٦ م

خلال اتصال هاتفي؛

عبداللهيان لبوريل: بعض السياسيين المتطرفين يخفون انفسهم وراء الاتحاد الأوروبي

عبداللهيان لبوريل: بعض السياسيين المتطرفين يخفون انفسهم وراء الاتحاد الأوروبي

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل آخر تطورات مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن ايران والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، اعرب في هذا اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، عن شكره على دوره في المفاوضات، منتقدا التصريحات غیر المهذبة وغير الدبلوماسية الاخيرة لبعض الوزراء ألاوروبيين وقال : "اليوم في أوروبا بعض السياسيين المتطرفين يخفون انفسهم وراء الاتحاد الأوروبي".

وأضاف وزير الخارجية: بناء على ذلك وقعت الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي ضحية لطموحات الجماعات المتطرفة وحتى الإرهابية التي تقدم معلومات خاطئة لهؤلاء السياسيين.

واعتبر وزير الخارجية دور مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، ودائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي مهما في إبعاد الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ قرارات غير بناءة.

ومن جانبه اشار بوريل الى الجهود الذي تبذله لعودة جميع الاطراف الى التزاماتها في مفاوضات فيينا، مؤكدا بانه سيواصل المساعي والاتصالات للتوصل الى اتفاق نهائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1928457

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