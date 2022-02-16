أمير عبد اللهيان: احترام الخطوط الحمراء لإيران تحظى بأهمية أساسية بالنسبة لنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومنسق محادثات فيينا جوزيب بوريل حوارا حول الوضع الأخير لمحادثات فيينا وتبادلا وجهات النظر.

وكتب وزير الخارجية في رسالة على حسابه على موقع تويتر "تحدثنا إلى جوزيف بوريل بشأن آخر تطورات محادثات فيينا".

وأضاف امير عبداللهيان إن احترام الخطوط الحمراء لإيران تحظى بأهمية أساسية بالنسبة لنا. الاتجاه إلى الأمام ولكن بعض القضايا الهامة لا تزال على الطاولة. لقد أتاحت مبادرات الجانب الإيراني الاتفاق، لكن التوصل إلى الاتفاق وحده يعتمد على "السلوك المسؤول" من الجانب الغربي.

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