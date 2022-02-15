أمير عبد اللهيان يؤكد على ضرورة مراعاة المطالب الإيرانية المشروعة في المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تراس آخر تطورات المحادثات في فيينا، والقضايا الثنائية، وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في أفغانستان واليمن.

في هذه المحادثة الهاتفية، استعرضت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس آخر تطورات العلاقات الثنائية والمحادثات في فيينا، وشرحت وجهات نظر لندن بشأن هذه القضية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إن العلاقات المتنامية بين بريطانيا والجمهورية الإسلامية الايرانية تخدم مصالح البلدين.

وأعربت عن أملها في أن تتمكن بريطانيا في المستقبل القريب من سداد ديونها المتأخرة لإيران.

كما أشارت ليز تراس إلى تعاون بريطانيا والأمم المتحدة لمساعدة الشعب الأفغاني وأشادت بدور إيران وتعاونها الفعال في هذا الصدد.

ومن جانبه أشار حسين أمير عبد اللهيان إلى اقتراب المرحلة الحساسة لمحادثات فيينا، وأكد وزير الخارجية الايراني على ضرورة جدية ومسؤولية الأطراف المتفاوضة مع إيران، مضيفا ان الوصول إلى هذه المرحلة من المحادثات قبل كل شيء يرجع الى المنهج المنطقي للجانب الايراني خلال المفاوضات.

وشدد أمير عبداللهيان على الحاجة إلى اتفاق جماعي بين جميع الأطراف المتفاوضة على نص واحد وضرورة مراعاة المطالب المشروعة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

ووصف أمير عبد اللهيان الوضع الإنساني في اليمن وأفغانستان بالحرج.

وفي معرض شرحه للموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية تجاه أفغانستان، دعا إلى أهمية تشكيل حكومة شاملة في ذلك البلد، وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتقديم المساعدة العاجله لشعب هذا البلد.

وفي جانب آخر من الاتصال الهاتفي، أعرب أمير عبد اللهيان في إشارة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، عن أمله في أن تفي بريطانيا بمسؤولياتها لإنهاء الكارثة الإنسانية الناجمة عن استمرار العدوان والحرب في اليمن.

كما أعربت وزيرة خارجية بريطانيا عن تعازيها في استشهاد السفير الايراني في اليمن.

/انتهى/