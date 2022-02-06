أميرعبداللهيان يشدد على حماية الخطوط الحمراء والمصالح الوطنية للوصول الى اتفاق جيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمنسق الكبير لمحادثات فيينا جوزيف بوريل خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان حول محادثات فيينا الجارية.

وأشار جوزيف بوريل إلى أن المحادثات تمر حاليا بمنعطف مهم، مضيفا: "من المتوقع أن تأتي جميع الأطراف إلى فيينا بأجندة واضحة ومن أجل التوصل إلى اتفاق والاستعداد لاتخاذ قرارات سياسية".

ومن جانبه شكر أمير عبد اللهيان جوزيب بوريل وإنريكي مورا والاتحاد الأوروبي على جهودهم لتنسيق المحادثات، قائلاً: "منذ المحادثات السابقة حدثت بعض التطورات الإيجابية في المحادثات، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا".

وقال وزير الخارجية الايراني: "نحن نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، ولكن بنفس الصراحة والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".

وفي جانب آخر من تصريحاته قال وزير الخارجية الايراني: "للأسف، لم يلبي الاتفاق النووي في السنوات الاخيرة المصالح الاقتصادية لإيران ونحن سنتوصل الى اتفاق جيد عندما يوفر لنا فوائد اقتصادية بطريقة مستدامة وموثوقة."

وفي الختام أكد أمير عبد اللهيان ان إيران مصممة على التوصل إلى اتفاق جيد وفي هذا السياق ستكون على علاقات دائمة ووثيقة مع الاتحاد الأوروبي بصفتها منسق الاتفاق النووي .

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