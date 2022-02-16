ايران تنتج 97% من أدویتها داخل البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الصحة الايراني، الدكتور بهرام عين اللهي، أكد خلال استضافته في برنامج "من طهران"، على القدرات الايرانية رغم الحظر الجائر المفروض على الشعب الإيراني.

وفي اجابته على سؤال مقدم البرنامج الذي يقول: "في ظل الحظر على الدواء والمستلزمات الطبية، هل هناك نقص في الأدوية؟"

أجاب وزير الصحة الايراني: "حسناً، لحسن الحظ فأنّ الحظر الإقتصادي سبّب في تقویتنا ، حینما تغلق جمیع الطرق بوجه أحدهم فسوف یعمل علی تقویة نفسه والإعتماد علی قدراته أکثر من إعتماده علی الخارج، لاحظ معي، بالرغم من أنّ أنواع الحظر الإقتصادي سبّبت الکثیر من الضغوط علی الشعب، لکنّها أدّت إلی تقویتنا ، الیوم نحن ننتج الکثیر من الأدویة والأجهزة الطبّیة محلیاً وهذا الأمر من النقاط الایجابیة التي ظهرت أمامنا. سبعة وتسعون بالمائة من أدویتنا تُنتج داخل البلاد، انظروا إلی العدید من الدول العربیة الجارّة أو الدول غیر العربیة سوف تجدون أدویتنا علی أرفف صیدلیاتها، وشعوب هذه الدول تقبل بالأدویة الایرانیة وترحّب بها".

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