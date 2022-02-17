نصر الله كسر التوازن وغيّر قواعد اللعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن موقع القناة الـ 12 "الإسرائيلية" نقل ما قاله نصر الله عن أنّ "حزب الله لديه القدرة على تحويل الصواريخ الخاصة به إلى صواريخ دقيقة منذ سنوات، وهو ليس بحاجة إلى التزود بها من إيران".

بدوره، أكد مراسل الشؤون العربية في قناة "كان الإسرائيلية"، روعي كايس، أنّ "نصر الله شرح بالإشارات وبالعلن أن إسرائيل سوف تزول"، مضيفاً أن نصر الله اقتبس مقالاً لغدعون ليفي الذي قال فيه إنّ "الإسرائيليين اليوم يريدون الذهاب إلى وحدات السايبر في الجيش الإسرائيلي وليس إلى حيث يمكن المسّ بهم".

سيترينوفيتش: تصريحات نصر الله تعني كسر التوازن وتغيير قواعد اللعبة

من جهته، علّق خبير شؤون الشرق الأوسط وإيران، داني سيترينوفيتش، على خطاب نصر الله بقوله إنه من كلام الأمين العام لحزب الله يمكن أن نفهم بأنّ الرسالة هي: أنّ المعركة بين الحروب لن تدوم حتى تحافظ "إسرائيل" على "قواعد اللعبة" وهذا يتعلق بالهجمات الإسرائيلية في سوريا.

وأضاف سيترينوفيتش أنّ حزب الله يعيد تثبيت معادلات الرد من جديد بما يتعلق ولا سيما فيما يتعلق بالنشاط الإسرائيلي في سوريا، موضحاً أنّه يمكن أن نرى في المستقبل تغيراً في معادلة الرد الخاصة بحزب الله.

وأشار سيترينوفيتش إلى أنّ انتقال حزب الله إلى الإنتاج الذاتي للمسيرات يخفف من الإرتباط بإيران، ومن هنا لا يمكن لـ "إسرائيل" إحباط طرق النقل الخاصة بالمسيرات.

المصدر: وكالة سما الاخبارية

/انتهى/