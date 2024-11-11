حزب الله يستهدف حيفا وعكا برشقات صاروخية نوعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن الاستهداف الأخير تسبب في اندلاع حرائق في معظم مباني المغتصبات وفي الأماكن المستهدفة قرب حيفا، حيث شوهدت ألسنة النيران في أكثر من مكان، مؤكدة إصابة عدد من المستوطنين خلال هذه الرشقة الكبيرة والنوعية، واصفة الهجوم بأنه الأعنف منذ بدء المواجهة الأخيرة مع حزب الله، مشيرة إلى أن حزب الله أطلق ما يقارب 90 صاروخاً على المستوطنات منذ صباح اليوم.

وعلى صعيد متصل دعا الكاتب والمحلل السياسي خليل نصر الله إلى مراقبة الميدان، مؤكداً أنه يتحدث عن نفسه، من قرى الحافة الأمامية إلى جنوب تل أبيب.

وأشار نصر الله إلى أن تكثيف النار أبلغ رد على التسريبات الإسرائيلية التي تحاول إشاعة أجواء حول اتفاق يعطي "إسرائيل" مساحة لحرية "عمل"، موضحاً أن أي اتفاق وقف نار لا يحترم السيادة اللبنانية، ويمنح الإسرائيليين يداً منفلتة لن تقبل به المقاومة، ولو أتى كل العالم لن يتمكن من فرض ما يريد على حزب الله.

وبين أن الكل بات يعلم أن محاولة تخطي حزب الله والتعامل معه على أنه ضعف وتراجع، هو وهم كبير.