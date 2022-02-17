الانتفاضة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال/ ما يجري في الضفة ردّ طبيعي على الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الناطق باسم كتائب شهداء الأقصى "لواء العامودي أبو محمد" قال ان ما يجري في الضفة ردّ طبيعي على الاحتلال.

واضاف: "لن تتوقف الانتفاضة إلا بزوال الاحتلال ولن نترك دماء شهدائنا تذهب هدراً". وقال أبو محمد لأهالي الأراضي المحتلة عام 48: "اقتلوا جنود الاحتلال بكل ما أوتيتم من امكانات، ونوه لأهالي حي الشيخ جراح: "كنا معكم منذ البداية وسنبقى معكم حتى النهاية.

وتابع، هناك تعليمات لمقاتلينا وهي "أينما تمكنتم من قتل جنود العدو فافعلوا"، مشيرا الى انه يتم التنسيق بين كل بنادق المقاومة لقتل جنود الاحتلال وحتى لأسرهم، واكد انه سيكون هناك ردّ على جرائم الاحتلال، والتنسيق مستمر مع فصائل المقاومة بين غزة والضفة. /انتهى/