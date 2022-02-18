قائد البحرية في الحرس الثوري يؤكد على إرساء أمن مستقر ومطلوب في هذه المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري أثناء زيارته للوحدات البحرية للحرس الثوري الإيراني في المنطقة الشمالية من الخليج الفارسي، نراقب عن كثب الاستعداد القتالي والقدرة القتالية، وعمليات الصواريخ ووحدات الطائرات المسيرة حسب آخر التكتيكات وبرامج بناء القدرات القتالية.

وأضاف قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني: "الهدف من استمرار هذه الزيارات ومراقبة أوضاع الوحدات المتمركزة في المنطقة الشمالية للخليج الفارسي، هو الاطلاع على آخر حالة استعدادات الوحدات القتالية في قلب المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري الإيراني ".

وصرح الأدميرال تنكسيري قائلاً: "تظهر الميدانية وجود روح الحماس الديني والشجاعة للقوات والاستعداد الكامل لأنظمة ومعدات العمليات في جميع المواقف القتالية الأساسية".

وفي إعلانه عن المستوى الإيجابي لاستعدادات الدفاع عن حدود المياه ومصالح وأمن بلدنا، قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني: "مع المراقبة الكاملة للوضع في منطقة شمال الخليج الفارسي، فإن الأمن مستقر ومطلوب فيه في هذه المنطقة ".

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