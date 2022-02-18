الرئيس الايراني سيتوجه الى الدوحة  على رأس وفد رفيع المستوى يوم الاثنين القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتوجه الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي إلى الدوحة يوم الاثنين القادم بدعوة رسمية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وستستغرق هذه الزيارة ليومين.

ويعد الترحيب الرسمي من قبل أمير قطر في الديوان الأميري، والمحادثات مع تميم بن حمد، ومحادثات الوفود العليا للبلدين وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات من ضمن خطط اليوم الأول لحجة الإسلام رئيسي خلال زيارته الى قطر.

كما سيحضر الرئيس الايراني بين الإيرانيين المقيمين في قطر وسيلتقي مع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين.

وسيحضر رئيسي في اليوم الثاني من زيارته في القمة السادسة لجمعية الدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة .

ويحضر القمة قادة وكبار مسؤولي الدول المصدرة للغاز وسيلتقي عدد منهم مع الرئيس الايراني على هامش الاجتماع.

وسيرافق الرئيس الايراني خلال الرحلة وزراء الخارجية والنفط والتراث الثقافي والسياحة ورئيس مكتب الرئيس الايراني.

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