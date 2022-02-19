قائد البحرية في الحرس الثوري يؤكد على إرساء أمن مستقر في هذه المنطقة/تسجيل 187حالة وفاة بكورونا

خلال تفقده لمنطقة الخليج الفارسي؛ قائد البحرية في الحرس الثوري يؤكد على إرساء أمن مستقر ومطلوب في هذه المنطقة

قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني: "مع المراقبة الكاملة للوضع في المنطقة الشمالية من الخليج الفارسي، تم إرساء أمن مستقر ومطلوب في هذه المنطقة".

لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن؛ أمير عبد اللهيان يغادر طهران متوجها إلى ميونيخ

غادر وزير الخارجية الايراني طهران متوجهاً إلى ميونيخ لحضور الدورة الـ 58 لمؤتمر ميونخ للأمن.

لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ اجتماع اللجنة المشتركة بين إيران وأوزبكستان سيعقد في طهران ليومي 20 و21 من فبراير عام 2022

قال المدير العام للمكتب الأوروبي والأمريكي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية بان سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة لإيران وأوزبكستان تحت مسؤولية وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية في الايام القادمة.

خلال مفاوضات رفع العقوبات؛ اجتماع ثنائي بين "باقري" و"مورا" في فيينا

عقد اجتماع ثنائي لكبير مفاوضي بلدنا ومنسق المحادثات في فيينا أثناء مفاوضات رفع العقوبات.

بالتعاون مع وزارة الخارجية؛ سبعة سجناء إيرانيين ينتقلون من أرمينيا إلى سجون إيران

نُقل سبعة إيرانيين مسجونين في أرمينيا إلى إيران بالتعاون مع وزارتي الخارجية والعدل ظهر اليوم.

على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن؛ أمير عبداللهيان يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس سلوفينيا ورئيس اقليم كردستان بشكل منفصل

التقى وزير الخارجية الايراني بالأمين العام للأمم المتحدة ورئيس سلوفينيا ورئيس اقليم كردستان العراق بشكل منفصل في الفندق الذي يُعقد فيه مؤتمر ميونيخ للأمن.

بدعوة رسمية من أمير قطر؛ الرئيس الايراني سيتوجه الى الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى يوم الاثنين القادم

سيتوجه الرئيس الايراني إلى الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى يوم الاثنين القادم بدعوة رسمية من أمير قطر.

على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن؛ أمير عبداللهيان يلتقي نظيره القطري

التقى وزير الخارجية الايراني بنظيره القطري في الفندق الذي ينعقد فيه مؤتمر ميونيخ للأمن.

على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن؛ أمير عبداللهيان يلتقي نظيرته البوسنية

التقى وزير الخارجية الايراني بوزيرة خارجية البوسنة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

الصحة الايرانية: تسجيل 187حالة وفاة وأكثر من 19 الف اصابة جديدة بكورونا

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، بأنه تم تسجيل 19 ألفا و 317 إصابة و 187 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الى 134 الفا و607 شخصا.

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