الإمام الخامنئي: كلّ ما يؤول إلى المزيد من المعرفة والتكريم لذاك السيد العزيز حسن ومُحبذ بالنسبة إلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي دام ظله الوارف، كتب على تويتر، في الذكرى الثلاثين لتولّي السيّد حسن نصرالله الأمانة العامّة لحزب الله: "كلّ ما يؤول إلى المزيد من المعرفة والتكريم لذاك السيد العزيز حسنٌ ومُحبّذٌ بالنّسبة إليّ". تقريظ الإمام الخامنئي لكتاب "السيد العزيز": "الذكريات التي يرويها السيد حسن نصر الله".

وينشر موقع "KHAMENEI.IR" مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، حول الأمين العام لحزب الله في لبنان الذي يصفه قائد الثورة الإسلاميّة في عدّة مواضع من كلامه بـ"السيّد العزيز".

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