قائد الثورة يعزي باستشهاد العميد نيلفروشان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي، ارسل برقية تعزية باشتشهاد العميد عباس نيلفروشان، في العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية.

وجاء في رسالة الامام الخامنئي :

انتقل العميد العزيز عباس نيلفوروشان رحمه الله إلى لقاء الله في هجمات الكيان الصهيوني الشرير على ضواحي بيروت.

والسلام على هذا المجاهد ورحمة الله وأوليائه.

إن الشهادة في سبيل الله نعمة عظيمة لمن قضى عمره في الجهاد لرفع راية الإسلام.

أتقدم بالتهنئة والتعزية إلى الأسرة الكريمة والزملاء الكرام لهذا الشهيد العزيز، وأسأل الله لهم جميعا البركة.