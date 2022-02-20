ايران وسوريا تبحثان سبل تطوير التعاون في القطاع المائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الموارد المائية السوري، الدكتور تمام رعد، بحث اليوم مع السفير الإيراني لدى دمشق، مهدي سبحاني، والوفد الاقتصادي المرافق له مجالات التعاون بين البلدين بما يخص القطاع المائي وسبل تطويرها.

واشار وزير الموارد المائية السوري خلال اللقاء إلى استمرارية التعاون بين الجانبين في إطار اتفاقيات متعلقة ببعض المشاريع الكبيرة لافتاً إلى أنه تم بحث آليات التنفيذ فنياً واقتصادياً.

ومن جانبه، أكد السفير الايراني لدى دمشق على وجود الإرادة الجدية لدى بلاده للتعاون مع سورية في هذا المجال ولا سيما أن الشركات الإيرانية تملك الخبرة والكفاءة بهذا الخصوص مشيراً إلى تداعيات الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي تؤثر على عمله بمختلف القطاعات.

/انتهى/