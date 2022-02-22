"باقري" يجتمع مع "انريكي مورا" في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اجتماع ثنائي بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري ومنسق المحادثات انريكي مورا خلال مفاوضات رفع العقوبات في فيينا.

وعقدت اجتماعات ثنائية مماثلة وجرت مشاورات مكثفة للخبراء صباح اليوم وامس.

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