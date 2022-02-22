  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٩:٣٣ م

خلال مفاوضات رفع العقوبات؛

"باقري" يجتمع مع "انريكي مورا" في فيينا

"باقري" يجتمع مع "انريكي مورا" في فيينا

عقد اجتماع ثنائي بين كبير المفاوضين الايرانيين ومنسق المحادثات في فيينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اجتماع ثنائي بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري ومنسق المحادثات انريكي مورا خلال مفاوضات رفع العقوبات في فيينا.

وعقدت اجتماعات ثنائية مماثلة وجرت مشاورات مكثفة للخبراء صباح اليوم وامس.

/انتهى/

رمز الخبر 1922133
https://ar.mehrnews.com/news/1922133/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 8 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات