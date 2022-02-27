عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية جنود الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا "طقوسًا تلمودية" في باحاته؛ خاصة في المنطقة الشرقية منه؛ برفقة حاخامات قدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ووثقت مؤسسات مقدسية اقتحام نحو 900 مستوطن للمسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات مكثفة على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتبدأ الاقتحامات من "باب المغاربة" وحتى "باب السلسلة"؛ في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

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