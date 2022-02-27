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٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٧:٤٦ م

في برقية الى نظيره الارميني؛

عبداللهيان: العلاقات العريقة بين طهران ويريفان تتخذ ابعاداً جديدة وتتسع يوماً بعد يوم

عبداللهيان: العلاقات العريقة بين طهران ويريفان تتخذ ابعاداً جديدة وتتسع يوماً بعد يوم

اكد وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، في برقية بعثها الى نظيره الارميني "ارارات ميرزوفيان"، ان العلاقات العريقة والودية القائمة على التاريخ والحضارة والمصالح المشتركة بين طهران ويريفان، تتخذ ابعادا جديدة وتتسع يوما بعد يوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رسالة وزير الخارجية جاءت رداً على التهنئة التي تسلمها من نظيره الارميني لمناسبة "الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران".

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية دأبت على الدوام وانطلاقا من القيم الاسلامية السامية والمعايير (الدولية)، ان تبذل الجهود من اجل تعزيز العلاقات مع دول العالم جمعاء ولاسيما دول الجوار.

وختم امير عبداللهيان بالقول: انني على يقين بشأن الجهود المتبادلة والتعاون الثنائي الذي يفضي الى انجاز المشاريع المشتركة وبما يشمل شتى المجالات بين ايران ويريفان، وتعزيز الاواصر بين شعبيهما، وبالتالي احكام الامن والاستقرار على صعيد المنطقة./انتهى/

رمز الخبر 1922249
https://ar.mehrnews.com/news/1922249/

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