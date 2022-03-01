تركيا تستثمر حلفائها في العراق لخدمة مصالحها الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البياتي، ان “قيام تركيا بدعم بعض الأطراف والوقوف الى جانبهم يهدف الى الحصول على مكاسب مادية ومشاريع استثمارية وعمرانية داخل العراق”.



وأضاف ان “انهيار الليرة التركية امام الدولار، دفع اردوغان الى دعم بعض الأطراف السياسية من اجل منح شركاته مشاريع داخل العراق، خصوصا في مجال اعمار المحافظات المتضررة”.



واوضح البياتي، ان “المحور السني سيحصل على مناصب في الدولة ومحافظين، حيث سيكون لتركيا نصيب منها، خصوصا المحافظات التابعة لهذا المحور، اذ ستكون شركات اردوغان حاضرة بقوة للحصول على مشاريع متعددة خصوصا بعد الهبوط الحاصل لليرة امام الدولار”. /انتهى/