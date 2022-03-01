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٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٧:١٤ م

السفير الأرميني يبحث مع وزير الطاقة الإيراني التعاون المشترك

السفير الأرميني يبحث مع وزير الطاقة الإيراني التعاون المشترك

تباحث وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان مع سفير أرمينيا لدى طهران آرسن آواكيان حول تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تباحث علي أکبر محرابیان وارسن آواکیان الذي تم تعيينه مؤخرا بمنصب سفیر أرمينيا بطهران حول توطيد العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي واتخاذ قرارات بناءة ترمي لتنمية التعاون بين البلدين على مختلف الصعد التجارية والاقتصادية والطاقة. كما تباحث الجانبان حول انعقاد لجنة التعاون الإيرانية - الأرمينية المشتركة في نسختها السابعة عشر.

وفي هذا السياق أيضا التقى مؤخرا مساعد الرئيس الإيراني في الشؤون الحقوقية محمد دهقان وزير العدل الأرميني كارن آندراسيان وأكد على سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقوم على الارتقاء بمستويات التعاون الشامل لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية مع بلدان الجوار./انتهى/

رمز الخبر 1922294
https://ar.mehrnews.com/news/1922294/

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