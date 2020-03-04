ظريف يبحث مع نظيره السويسري سبل مواجهة فيروس كورونا

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى ظهر اليوم الاربعاء تباحث ظريف وكاسيس حول احدث الاوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم واجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الصدد وسبل المواجهة الجماعية لهذا الفيروس.

كما تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف هاتفيا مع نظيرته النرويجية "اينه اريكسون سوريدي" حول التعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الاربعاء تباحث ظريف وسوريدي حول التعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا وتبادل وجهات النظر حول ذلك.

وكان وزير الخارجية الايراني قد اتصل في وقت سابق مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم وتباحث معه حول احدث تطورات العلاقات الثنائية وتفشي فيروس كورونا واكدا ضرورة اتخاذ التدابير المشتركة المتزامنة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين كما تبادلا وجهات النظر حول الظروف الجارية في المنطقة.

وكان مساعد وزير الصحة الايراني علي رضا رئيسي قد اعلن ظهر اليوم الاربعاء بان عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا قد بلغ 92 والمصابين 2922 والمتعافين 552 شخصا.