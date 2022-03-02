عبد اللهيان: الوصول لاتفاق يتطلب قراراً سياسياً ورؤية واقعية من الأطراف الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيرانية "حسين امير عبد اللهيان" أجرى ماحادثة هاتفية مع نظيره الصيني لبحث آخر المستجدات.

وأكد عبد اللهيان خلال الاتصال أن استمرار التعاون الوثيق بين إيران والصين في فيينا وكذلك في عاصمتي البلدين مهم للغاية.

وتابع وزير الخارجية الإيرانية، من الضروري الآن العمل بجدية وسرعة من أجل تنفيذ برنامج التعاون وتنفيذ خطة 25 عاماً الشاملة.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الصيني: نتفهم وندعم المطالب المعقولة للجانب الإيراني ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في فيينا بالحفاظ على التقدم إلى الأمام وتفاعل الأطراف المتفاوضة.

هذا وتناول الطرفان أيضاً التطورات في أوكرانيا وإمكانية عقد القمة الثالثة لجيران أفغانستان في بكين.

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