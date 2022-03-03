الحكومة الحالية تتابع موضوع رفع الحظر وانعكاس ذلك على معيشة المواطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال حديث وزير الخارجية، لدى استقباله الاربعاء جمعا من مدراء وكالات الانباء والصحف ووسائل الاعلام في البلاد، أشار عبداللهيان إلى ضرورة استمرار اللقاءات والتواصل مع وسائل الاعلام.

وعن مسألة رفع الحظر الجائر أكد عبد اللهيان في تصريحه أن الحكومة الحالية تتابع بشكل فاعل موضوع إحباط الحظر ورفعه، مشدداً على أن "الجهود تبذل من اجل ان تكون اجراءات الحكومة ومبادراتها ومتابعاتها ملموسة في معيشة المواطنين".

هذا وقدم وزير الخارجية الإيرانية شرحا حول احدث التطورات في ملف المفاوضات النووية الجارية في فيينا.

واشار امير عبداللهيان الى تطورات اوكرانيا، مستعرضا مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه هذه الازمة واجراءات ومتابعات وزارة الخارجية بشان الرعايا الايرانيين المقيمين في هذا البلد.

/انتهى/