منتخب كرة القدم الفلسطيني لمبتوري الأطراف يصل العاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن منتخب كرة القدم الفلسطيني لمبتوري الأطراف وصل صباح اليوم إلى العاصمة طهران، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة غرب آسيا.

ومن المقرر أن يغادر الفريق إلى جزيرة كيش على الفور عبر مطار مهرآباد بطهران بعد استراحة قصيرة في طهران.

هذا وتم تشكيل الفريق الوطني لكرة القدم من ذوي البتر في شباط / فبراير الماضي في غزة، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة .

ويأمل الفريق في التألق في بطولات غرب آسيا في تركيا والتأهل لكأس العالم لذوي الاحتياجات الخاصة المقرر إقامته في أكتوبر المقبل بتركيا.

ومن المقرر أن يتنافس فريق كرة القدم الفلسطيني في مجموعة غرب آسيا مع العراق وإيران والهند وأوزبكستان.

وستتأهل الفرق الثلاثة الأولى في المجموعات إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في تركيا.

ويعمل الفريق تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويضم 19 شابًا فلسطينيًا بترت أطرافهم في الحرب مع الكيان الصهيوني.

وتستضيف جزيرة كيش بطولة كرة القدم للمبتورين، لتصفيات بطولة غرب آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في تركيا.

وستنطلق منافسات كرة القدم لبطولة غرب آسيا (تصفيات تركيا لكأس العالم 2022) في 5 مارس في كيش، وتشارك في الحدث إيران وأوزبكستان وفلسطين والعراق والهند.

وسيقام حفل الافتتاح والمسابقات يومي 6 و 7 صباحاً وبعد الظهر، في مجمع كيش الأولمبي.

والجدير بالذكر أن هذه المسابقات تقام تحت رعاية الاتحاد الإيراني لكرة القدم لمبتوري الأطراف، وتقع مسؤولية الفريق الفلسطيني لكرة القدم في إيران على عاتق الأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية بإدارة الدكتور"سيد مجتبى ابطحي".

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