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٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:٠١ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 154 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 154 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة عن تسجيل 154 وفاة و 6470 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 137 الفا و593 شخصا، وأشارت الى تسجيل 6 الاف و470 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و 80 الفا و 217 شخصا.

وأضافت: "أن 4 آلاف و56 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

وتابعت: "ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و709 الفا و131اشخاص لغاية الآن".

وأعلنت وزارة الصحة، بأن 47 مليونا و571 الفا و202شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1922344
https://ar.mehrnews.com/news/1922344/

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