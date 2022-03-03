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٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:٥٥ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 172 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 172 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 172 وفاة و 9312 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة ممهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 137 الفا و439 شخصا، وأشارت الى تسجيل 6 الاف و772 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و 73 الفا و 747 شخصا.

وأضافت: "أن 4 آلاف و98 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

وتابعت: "ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و696 الفا و494 اشخاص لغاية الآن". وأعلنت وزارة الصحة، بأن 47 مليونا و494 الفا و176 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1922331
https://ar.mehrnews.com/news/1922331/

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