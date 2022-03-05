  1. إيران
  2. المجتمع
٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٤:٤٥ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 154 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 154 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت عن تسجيل 154 وفاة و 4089 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 137 الفا و747شخصا، وأشارت الى تسجيل 4 الاف و89إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و 80 الفا و 217 شخصا.

وأضافت: "أن 3 آلاف و983 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

وتابعت: "ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و719 الفا و4اشخاص لغاية الآن".

وأعلنت وزارة الصحة، بأن 47 مليونا و647 الفا و542شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1922371
https://ar.mehrnews.com/news/1922371/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات