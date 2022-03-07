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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٣:٠٦ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 168 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 168 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين عن تسجيل 168 حالة وفاة و 6426 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و 116شخصا، وأشارت الى تسجيل 6 الاف و426إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و 96 الفا و 318 شخصا.

وأضافت: "أن 3 آلاف و572 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

وتابعت: "ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و739 الفا و811 اشخاص لغاية الآن".

وأعلنت وزارة الصحة، بأن 47 مليونا و808 الفا و284 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1922411
https://ar.mehrnews.com/news/1922411/

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