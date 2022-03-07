تسجيل 168 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و 116شخصا، وأشارت الى تسجيل 6 الاف و426إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و 96 الفا و 318 شخصا.

وأضافت: "أن 3 آلاف و572 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

وتابعت: "ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و739 الفا و811 اشخاص لغاية الآن".

وأعلنت وزارة الصحة، بأن 47 مليونا و808 الفا و284 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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