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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:٠٨ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 201 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 201 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاحد عن تسجيل 201 حالة وفاة و 5586 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 137 الفا و 948شخصا، وأشارت الى تسجيل 5 الاف و586إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و 89 الفا و 892 شخصا.

وأضافت: "أن 3 آلاف و722 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

وتابعت: "ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و730 الفا و318 اشخاص لغاية الآن".

وأعلنت وزارة الصحة، بأن 47 مليونا و726 الفا و758 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1922384
https://ar.mehrnews.com/news/1922384/

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