الكويت تنسحب من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية بسبب وجود وفد من الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت رابطة شباب لأجل القدس الكويتية، عبر تغريدة في موقع "تويتر"، أن انسحاب الوفد الأكاديمي الكويتي، يؤكد موقف الكويت الرسمي الواضح تجاه رفض التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله.

وقال رئيس فريق شباب لأجل القدس في الكويت، مصعب المطوع إن هذه المواقف "أصبحت أحد الأسلحة التي تشكل غصة في حلق الكيان الإسرائيلي المحتل، وورقة ضغط وأذى له".

وأكد المطوع أن موقف الكويت "لم ولن يتغير تجاه قضيته المركزية الأولى، ووجوب دعم الشعب الفلسطيني".

وكانت كلية إدارة الأعمال بجامعة "البحرين"، أعلنت عن إقامة مؤتمر "الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال" يومي 2 و3 آذار/مارس الجاري، بحضور عدد من كليات إدارة الأعمال في دول الخليج الفارسي، دون الإشارة إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي بالمؤتمر.

وسبق انسحاب الوفد الأكاديمي الكويتي؛ انسحاب المخترعة الكويتية المهندسة جنان الشهاب من معرض إكسبو دبي 2020، بعد انسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، في نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عاما، والتي أقيمت في إمارة ‫دبي بالإمارات.

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