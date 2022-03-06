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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:٣٥ م

بمناسبة يوم الشجرة؛

الرئيس الايراني يغرس شتلة لوز في مرتفعات شرق طهران

الرئيس الايراني يغرس شتلة لوز في مرتفعات شرق طهران

زرع الرئيس الايراني بمناسبة يوم الشجرة شتلة لوز في مرتفعات منطقة قوجك شرقي طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زرع الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي شتلة لوز في منطقة قوجك بالمرتفعات الشرقية بطهران يوم الأحد بالتزامن مع يوم الشجرة.

ورافق الرئيس الايراني عدد من اهالي شهداء الدفاع المقدس و شهداء المدافعين عن المراقد المقدسة وشهداء الاطفاء و الصحة وشرائح مختلفة من السكان.

بالتزامن مع هذه المناسبة، تم افتتاح مشروع زراعة 1250 هكتارًا من الغابات في اطار مشروع الحزام الأخضر حول مدينة طهران.

وجدير بالذكر يبدأ اسبوع الموارد الطبيعية في ايران من تاريخ 6 حتى 13 مارس، ويطلق على اليوم الاول من هذا الاسبوع "يوم الشجرة"، حيث يتم فيه الاحتفاء بالأشجار ويشجع الناس على زرعها والاعتناء بها وحماية الغطاء النباتي.

/انتهى/

رمز الخبر 1922386
https://ar.mehrnews.com/news/1922386/

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