رفع جميع العقوبات هي الاستراتيجية الأساسية لايران في المفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية، اكد اليوم الأربعاء في بياناً له أن الاستراتيجية الأساسية لايران في المفاوضات النووية هي رفع جميع العقوبات عن الشعب الايراني.

وأشار بيان المجلس إلى أن هدف هذه الاستراتيجية الأساسية في المفاوضات النووية هو تخفيف معاناة الشعب الايراني جراء هذه العقوبات الظالمة.

وفيما يخص العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أشار مجلس خبراء القيادة أن ايران لطالما عارضت الحرب والدمار، مؤكدة موقف ايران في أزمة اوكرانيا بعدم اعتبار الحرب هو الحل.

وفي اشارة إلى مساعي الدول الغربية للتوسع وتهديد أمن الدول، أكد مجلس خبراء القيادة ان أعمال الغرب الاستفزازية في توسيع الناتو يعد انتهاكاً لسيادة دول هذه المنطقة.

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