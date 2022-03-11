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١١‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١١:٠٤ ص

الدفاع الروسية: تعطيل أكثر من 3200 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية

الدفاع الروسية: تعطيل أكثر من 3200 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية صباح اليوم الجمعة، وأن إجمالي الأهداف المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أوضح أن ضربات اليوم أدت إلى تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا.

وأضاف أن الطيران المقاتل والدفاعات الجوية التابعة للقوات البرية للجيش الروسي أسقطت 3 مروحيات و 8 مسيرات أوكرانيا بينها 5 من طراز "بيرقدار تي بي-2" خلال اليوم الماضي.

وأفاد كوناشينكوف بأن ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش أصابت 107 أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، بينها 6 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و 14 مستودع ذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و11 موقع تمركز للمعدات العسكرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1922488
https://ar.mehrnews.com/news/1922488/

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