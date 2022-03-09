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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٩:٢٠ م

شمخاني في تغريدة؛

علاقات طهران - طشقند ستكون وضاءة في ظل الترابط الثقافي الفريد

علاقات طهران - طشقند ستكون وضاءة في ظل الترابط الثقافي الفريد

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، على شمخاني، خلال زيارته للعامة الأوزبكية "طشقند" عبر تغريدة لع على موقع تويتر أن آفاق العلاقات بين طهران وطشقند، ستكون مميزة للغاية في ظل الترابط الثقافية الفريد".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، غرد مساء اليوم الأربعاء عبر حسابه على تويتر خلال زيارته لاوزبكستان قائلاً: "القواسم المشتركة الثقافية والحضارية مكونات مهمة لتعزيز العلاقات والتعاون الشامل بين البلدين".

واعتبر شمخاني سمرقند وبخارى نقطتين محوريتين في الجغرافيا الثقافية المشتركة لإيران وأوزبكستان، مؤكداً ان "افاق العلاقات بين طهران وطشقند وضاءة في ظل الترابط الثقافية الفريد". .

وفي وقت سابق التقى امين المجلس الاعلى للامن القومية الايراني، علي شمخاني، بنظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، ووقع الجانبان على وثيقة حول التعاون الأمني المشترك بين إيران وأوزبكستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1922468
https://ar.mehrnews.com/news/1922468/

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