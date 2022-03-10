  1. إيران
  2. السياسة
١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٧:٢٠ م

خلال اتصال هاتفي مع جوزيف بوريل؛

عبداللهيان: اذا تحلَّت جميع الأطراف بالواقعية فمن الممكن التوصل إلى اتفاق جيد

عبداللهيان: اذا تحلَّت جميع الأطراف بالواقعية فمن الممكن التوصل إلى اتفاق جيد

ناقش وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، جوزيف بوريل، آخر مُستجدات نتائج محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمت مناقشة آخر مُستجدات نتائج محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات، بالإضافة إلى بعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، خلال اتصال هاتفي تم بين وزير الخارجية الايراني ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي.

وقال جوزيف بوريل: "محادثات فيينا تمرّ بمنعطف حاسم، الان يتوجب على امريكا وايران ان يكونا اكثر مرونة في تبادل الرسائل من أجل التغلب على الإطار الزمني"، مؤكدا ان موضوع الضمانات الاقتصادية مهم بالنسبة لإيران ونحن نؤيد حصولها على ذلك.

وبدوره قال وزير الخارجية الايراني انه في حال حكمت الواقعية سلوك جميع الأطراف فسنكون قريبين من الوصول إلى اتفاق جيد وقوي، مشيرا الى انه لا مبرر منطقياً لبعض المطالب الجديدة لواشنطن والتي تتعارض مع موقفها بشأن التوصل إلى اتفاق.

واكد انه لا يمكن لواشنطن أن تنقل لنا رسالة جديدة كل يوم عبر الأوروبيين بحجة الضغط على الرأي العام، موضحا ان بعض القضايا المتعلقة بأبطالنا الوطنيين غير قابلة للنقاش.

/انتهى/

رمز الخبر 1922482
https://ar.mehrnews.com/news/1922482/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات