عبداللهيان: اذا تحلَّت جميع الأطراف بالواقعية فمن الممكن التوصل إلى اتفاق جيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تمت مناقشة آخر مُستجدات نتائج محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات، بالإضافة إلى بعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، خلال اتصال هاتفي تم بين وزير الخارجية الايراني ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي.

وقال جوزيف بوريل: "محادثات فيينا تمرّ بمنعطف حاسم، الان يتوجب على امريكا وايران ان يكونا اكثر مرونة في تبادل الرسائل من أجل التغلب على الإطار الزمني"، مؤكدا ان موضوع الضمانات الاقتصادية مهم بالنسبة لإيران ونحن نؤيد حصولها على ذلك.

وبدوره قال وزير الخارجية الايراني انه في حال حكمت الواقعية سلوك جميع الأطراف فسنكون قريبين من الوصول إلى اتفاق جيد وقوي، مشيرا الى انه لا مبرر منطقياً لبعض المطالب الجديدة لواشنطن والتي تتعارض مع موقفها بشأن التوصل إلى اتفاق.

واكد انه لا يمكن لواشنطن أن تنقل لنا رسالة جديدة كل يوم عبر الأوروبيين بحجة الضغط على الرأي العام، موضحا ان بعض القضايا المتعلقة بأبطالنا الوطنيين غير قابلة للنقاش.

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