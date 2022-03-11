قطر تستضيف في تركيا اجتماعا بين طالبان ودبلوماسي أمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أولا مع ممثل الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان توماس ويست.

وأظهر مقطع مصور وصور وزير الخارجية الذي عينته طالبان أمير خان متقي يدخل غرفة تواجد فيها ويست مع الشيخ محمد، ثم ظهر الرجال الثلاثة وهم يجلسون معا.

وقال بيان قطري إنهم وخلال الاجتماع، راجعوا التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، وسبل التنسيق والتعاون لتحقيق الاستقرار للشعب الأفغاني وتجنب أي أزمات إنسانية.

وجاء الاجتماع في أنطاليا بتركيا على هامش منتدى الدبلوماسية بعد 7 شهور على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عقب سيطرة طالبان على كابل في منتصف أغسطس 2021.

/انتهى/